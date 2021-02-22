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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتحاد الألماني للسياحة يقدم 8 نقاط للبداية الجديدة واستئناف السياحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:44 ص
الاتحاد الألماني
الاتحاد الألماني للسياحة
فاتن غلاب
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قال نوربرت فيبج، رئيس الاتحاد الإلماني للسياحة، إن الاتحاد قدم 8 نقاط لإعادة بدء صناعة السفر مبنية على افتراض أنه على الرغم من توفر لقاحات فيروس كورونا، فسوف يتعين علينا التعايش معه خلال الفترة القادمة، مضيفا أن تركيز الاعتبارات السياسية ينصب على الاستراتيجيات التي تجعل من الممكن رفع القيود المفروضة على الحرية بشكل مسؤول وتمكين التنقل الدولي تدريجيا مرة أخرى، لكنه أيضا ضروري لألمانيا كموقع تجاري.
 
وأكد الدكتور سعيد البطوطي، عضو اللجنة الأوروبية للسفر والسياحة، أن النقاط الثمان التي أطلقها الاتحاد الألماني تتضمن:

1- الاختبار المنهجي (Systematic testing): يجب أن يكون اختبار (COVID-19) عند دخول ألمانيا واضحا، كما يجب أن تتاح للأشخاص القادمين من مناطق الخطر الفرصة للاختبار مباشرة في المطار، وكذا يجب فحص عمليات الدخول من المعابر البرية بالسيارات والقطارات بشكل عشوائي.
 
2- التفريق بين مستويات المخاطر المختلفة (Differentiation of different Risk Levels): إن التمايز الحالي بين مناطق الخطر ومعدلات الإصابة المرتفعة ومتغيرات الفيروس أمر منطقي، ولكن ينبغي قدر الإمكان مراعاة المناطق ومراعاة خصوصية الجزر.
 
3- الاختبار بدلا من الحجر الصحي (Test instead of Quarantine): بالنسبة للمسافرين القادمين من مناطق الخطر، غير المناطق عالية الإصابة أو التي بها متغير الفيروس، يجب أن تكون نتيجة الاختبار السلبية كافية للدخول، فمن الواضح أن الالتزام الحالي بالحجر الصحي الذاتي لا يمكن السيطرة عليه ويثقل كاهل السلطات الصحية بشكل غير متناسب.
 
4- وسائل الاختبارات السريعة البديلة (Alternative Rapid Test methods): يجب توفير اختبارات اللعاب أو الغرغرة Saliva or Gargle Tests، التي لا يتطلب عملها موظفين مدربين طبيا، على سبيل المثال إجراء الاختبارات بسهولة للمدارس ودور رعاية المسنين وزيادة تخفيف القدرات المختبرية.
 
5- اتباع أعلى معايير الأمان (Highest Security Standards): هناك مفاهيم واسعة النطاق للحماية من العدوى يتم تنفيذها باستمرار لسلسلة السفر بأكملها. إن الالتزام بارتداء واقي الفم والأنف والحفاظ على مسافات التباعد بين الأفراد أمر أساسي. كما أنه من الضرورة التزم الطيران بالامتثال للبروتوكولات ذات الصلة، ويجب على السلطات والشركات أن تعاقب باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها المسافرون.
 
6- الالتزام بأعلى مستوى من حماية المستهلك (Highest Level of Consumer Protection): توفر صناعة السفر الآن للسائحين خيارات مرنة لإعادة الحجز والإلغاء بحيث يمكن تعديل خطط السفر ديناميكيا وبسهولة، أي أنه في الوقت الراهن مستوى حماية المستهلك للرحلات الشاملة Package Tours مرتفعا.
 
7- تعزيز الثقة (Strengthen Trust): يجب على السياسيين أن يوضحوا أن السفر الآمن ممكن مع الالتزام بمكافحة العدوى، وقد أكد معهد روبرت كوخ مؤخرا على أهمية مفاهيم النظافة في السياحة، ونرى بشكل عام أن النصح بعدم السفر ليس مفيدا وأنه يجب أن يركز النهج الجديد على السفر الحكيم والمسؤول.
 
8- سجل التطعيم الرقمي (Digital Vaccination Record): تشير اللقاحات إلى الطريق نحو العودة إلى الوضع الطبيعي، وبالتالي يجب الإسراع بها إن أمكن، كما يجب أن تكون شهادة التطعيم متاحة في شكل موحد ورقمي من أجل تسهيل الاعتراف الدولي والاندماج في سلسلة السفر وسلاسته.

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