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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالي: تحديات غير نمطية أو مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:09 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، كلمة في افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية.

ووجّه جبالي الشكر لـ"عادل بن عبدالرحمن العسومي"، رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، مبديًا تقديره للحديث أمام ممثلي البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة، ورافعي لواء العمل العربي المُشترك بشقه البرلماني.

خلال كلمته، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة، وفي معرض كلمته، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، مُبديًا التطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال جبالي إن الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، مستعرضًا التجربة المصرية في مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس مجلس النواب بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه أمتنا العربية، مثمنًا إنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومؤكدًا دعم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك.

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