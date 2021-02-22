ضبط 147 طربة حشيش في الإسماعيلية

استهدفت حملة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش على عملائهم مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية – أبو صوير) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وبإجراء استهداف المتهمين أمكن ضبط 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول بحوزة عاطلين، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.وضبط 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة عاطل، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير.كما تم ضبط 35 طربة حشيش وزنت 3،500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بحوزة عاطل، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1،030،000 واحد مليون وثلاثون ألف جنيه تقريبًا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.