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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء اجتماع «محلية النواب» لمناقشة بيان «شعراوي»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:42 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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بدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين لاستكمال نظر بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ويبحث الاجتماع الثاني للجنة المناقشات التي دارت حول بيان الوزير بالجلسة العامة بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

يشارك في الاجتماع ممثلو وزارة التنمية المحلية، والقائمون على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، للرد على استفسارات وأسئلة النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات منذ إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، والذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس فى جلسته المنعقدة يوم 18 يناير الماضى حول أداء وزارته خلال الفترة الماضية (2018-2020)، وتكليف اللجنة بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة على مكتب المجلس.

وأدلى وزير التنمية المحلية بكلمة خلال الجلسة العامة أكد فيها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

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