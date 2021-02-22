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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس البرلمان العربي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:41 ص
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي.

يشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضًا قيام كلا من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي بتبادل استراتيجية بناء القدرات، والتعاون في تبني المشروعات والبرامج البحثية العربية.

كما يشمل برتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي أيضًا أساسًا للشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، في مجالات التدريب والتأهيل،وتنمية القدرات وتنفيذ برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة في مختلف مجالات الاهتمام البرلماني.

وفي ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون، أهدى العسومي درع البرلمان العربي لرئيس مجلس النواب المصري تقديرًا له.

جدير بالذكر أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قد تم تدشينه بالبرلمان العربي، بهدف الاهتمام بالعلاقات البرلمانية الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق الرؤى البرلمانية العربية خارجيًا، وتقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان العربي، وفتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية لنقل وتبادل الخبرات.

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