ضبط 25 ألف قرص تامول في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح، تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة مطروح وبحوزته 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.