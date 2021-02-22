مكاتب الشهر العقاري تستعد لتسجيل ممتلكات المواطنين بداية من 6 مارس

تستعد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في القاهرة والمحافظات، لاستقبال المواطنين لتسجيل العقود الملكية، بداية من 6 مارس المقبل.وويأتي ذلك طبقًا للتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، وفقا للمادة 35 مكرر فإنه لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، وحكم صحة التوقيع، في إدخال المرافق أو نقلها باسم المشتري مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون إلى العقار، وأصبح تسجيل العقد في الشهر العقاري شرط لنقل الملكية.وأعلنت وزارة العدل من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، عن عناوين مكاتب الشهر العقاري في القاهرة المحافظات، موكدة أن جميع المكاتب في المحافظات على استعداد تام لأستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الموقع التالي: