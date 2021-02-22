وزيرة التضامن تتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة ببورسعيد اليوم

تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بزيارة لمحافظة بورسعيد، حيث تستهل الزيارة بلقاء محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة، يعقب ذلك اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.كما تتوجه القباج الى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا، بالإضافة الى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم إنشاؤها بالجامعة وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية.وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التي تم تطويرها.