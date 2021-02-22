نائب وزير التعليم يزور كفر الشيخ لافتتاح عدة منشآت تعليمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الابداع والابتكار والموهوبين، وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالإضافة إلى تفقد المسرح المدرسي بغرب مدينة كفر الشيخ.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.