مجلس الشيوخ يواصل تلقي رغبات الانضمام للجان النوعية

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14 المنصوص عليها في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي وافق عليها مجلس النوب بشكل نهائي.يأتي ذلك استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، عقب تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تشكيل اللجان النوعية، حيث حددت المادة 38 على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.