تخفيف الإغلاق في بريطانيا تدريجيًا بداية من 8 مارس

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الإغلاق جراء فيروس كورورنا في بريطانيا سيُرفع تدريجيًا اعتبارًا من 8 مارس.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون يعتزم طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن نزلاء دور الرعاية سيتمكنون من الاتصال بزائر واحد بشكل منتظم اعتبارًا من 8 مارس.ومن المتوقع أن يجري إعادة فتح المدارس في ذلك اليوم أيضًا.كما أنه ولمزيد من التيسير، فإن الأشخاص من أسرتين سيتمكنون من الاجتماع خارج منازلهم، والمشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الجولف أو التنس.