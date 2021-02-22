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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «إعلام القاهرة» تناقش القضية السكانية وتحديات التنمية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:31 ص
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة
ريم محمود _ اسراء جمال
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تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة عبر الانترنت "ويبينار" بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، غدًا الثلاثاء 22 فبراير في تمام الساعة 11 ظهرًا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.

ويناقش المشاركون في الويبينار كلية الإعلام، قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام في معالجتها.

ويشارك في الويبينار أساتذة متخصصون في المجالات المختلفة لمناقشة موضوعات: "الإعلام السكاني.. الدور والمسؤوليات"، و"البعدين السياسي والاقتصادي للزيادة السكانية"، و"البعد الديني للزيادة السكانية"، و"إشكالية تنظيم الأسرة في الريف المصري بين الوسيلة والرسالة"، و"سوسيولوجيا الإعلام الأمني والزيادة السكانية"، إلى جانب مناقشة مبادرة محافظة سوهاج للتوعية بمشكلات الزيادة السكانية.

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