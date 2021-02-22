«تعليم المنوفية»: انتهاء الإجازات الاستثنائية للعاملين بالقطاع

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، عن انتهاء الإجازات الاستثنائية للمعلمين والعاملين في التربية والتعليم، بناء على القرار السابق والذي ينتهي يوم 18 فبراير الجاري، وفق اخر التعليمات التي صدرت في هذا الشأن ولم تأتي للمديرية اي تعليمات جديدة.وأكد سويد، انتهاء التناوب والإجازات الاستثنائية الخاصة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم، ولم يصدر حتى الأن أي قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تجديد الإجازات للمعلمين.وأشار بعض المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم في المنوفية، إلى بدأ تواجدهم في المدارس بناء على تعليمات صدرت لهم من مديريهم بالعودة وألغاء التناوب والإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، والامهات الموظفات الحاضنة لطفل أو أكثر.