سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد

◄ وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس.. كيف ترى الجائزة وما أهميتها للمبدع؟



◄ خلال فترة كورونا أنجزت 67 نصًا قصصيًا. هل نستطيع القول بأن فترة كورونا أفادت سمير الفيل من حيث الإنتاج القصصي والعكوف على الكتابة ؟



◄ دائما ما تناقش كتابات سمير الفيل الهم العام.. هل على الكاتب في رأيك أن يجعل همه الشخصي ممزوجا بالهم العام أي أنه الصوت لمن لا يملك الصوت؟



◄ كتبت العديد من الروايات والقصص القصيرة لكن البعض يقول إن الفيل مخلص لفن القصة الكثيرة أكثر.. كيف ترى هذا؟



◄ ما هي تفاصيل عملك القادم؟



وصل القاص والروائي والقاص الكبير سمير الفيل للقائمة القصيرة فرع القصة القصيرة لجائزة ساويرس فرع كبار الأدباء، وذلك عن مجموعته القصصية "أتوبيس خط 77". "الدستور" التقت الفيل للحديث عن المجموعة القصصية وغيرها من المَحاوِر.كنت سعيد الحظ أن تكون بدايتي مع جوائز قومية، ففور انتهاء عمليات حرب أكتوبر 1973 أعلنت مسابقة عن أدب الحرب، كتبت أول قصة لي،" في البدء كانت طيبة" وحازت على الجائزة الأولى، وفي العام التالي تحقق نفس الإنجاز، فقد كنت شاعرا معروفا غير أنني قررت المغامرة والانتقال لعوالم السرد، وقد كنت مهتما بالتجريب في نصوصي باستحضار برديات فرعونية وتضفيرها في بعض أعمالي.حصلت متأخرا على جائزة الدولة في القصة القصيرة عن مجموعة " جبل النرجس " 2016، وبعد سنوات تصعد مجموعتي " أتوبيس خط 77" للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس.الجوائز عامة مؤشر على كون النصوص حققت بعض شروط الجودة، أو إنها ضربت في منطقة جديدة في المعمار الفني، وهكذا يمكن اعتبار جائزة ساويرس تساهم في هذا الاتجاه، وإن كانت تتميز بأنها جائزة ذات سمعة محترمة كون لجان التحكيم صاحبة خبرة، وذوق رفيع.أهمية الجائزة إنها قد تساعد الكاتب في تجاوز بعض الضغوط المادية الواقعة عليه كما أنها ربما تمنحه دافعا للاستمرار.ـ انا كاتب مزاجي بمعنى أنني أكتب بناء على " نداهة" تطلب مني ـ سرا طبعاـ الكتابة في وقت تحدده، فأشمر عن ساعدي وأخوض لجة الإبداع. المهم أن أكتب وعلى المكتب كوب شاي ساخن، وباب مفتوح على البلكونة، انظر من خلاله لشطر من الزرقة. ثم أنني أحاول في كل مرة أن أجرب الولوج لعوالم مختلفة وغير مطروقة.مع جائحة كورونا حبسنا في البيت فانتهزت الفرصة لأكتب وكان من نتيجة ذلك أن نجحت في نفض الكسل، وكتابة 67 نصا قصصيا. النصوص وزعتها على ثلاث مجموعات مقترحة، أوشكت المجموعة الأولى فيها على الصدور بعنوان" ليمون مر" وهناك مجموعتان في الطريق ولكن يعوزني التمويل فأنا في الأخير أنتظر راتب ضعيف كل شهر من الحكومة.أهم ما في تجربة كتابة هذه الأعمال أنني كنت أتحدى نفسي حتى لا تتكرر زاوية الرؤية، كما حرصت على تبني تشكيل جمالي مختلف. فأنامغامر ويهمني أن أصنع الدهشة للمتلقي، وأن أخرجه من الأجواء التقليدية.ـ ولدت في بيئة شعبية، وفي منظومة مدينة حرفية لا تنصت سوى لصوت العمل، فتجدني أرتهن لمفهوم "الإنتاج الكيفي" في كل وقت. وأنا بطبيعتي منحاز للبسطاء لأنني منهم. أتبنى قضاياهم، وأتفهم معاناتهم لكنني لا أنقل حكاياتهم حرفيا بل أحدث انحرافا جماليا لأذهب لمنطقة الفن والسحر وما وراء السطور. جلوسي على المقهى جاء ملازما لكون النص القصي ابن هذا الواقع. أبطالي بائسون، منكسرون، لكنهم يحملون بذرة التمرد، ويمضون في طريقهم بحثا عن الحرية، وريثما يلتقطون أنفاسهم يطلون مرة على رقعة السماء أو مساحة البحر للتمتع بالزرقة. والحبر يحمل نفس اللون الساحر.ـ كتبت خمس روايات نشر منها ثلاث، واثنتان عن ثورة يناير 2011، التي أعتقد أنها لم تكتمل لذلك يصعب نشر الروايتين، وهما بعنوان" نظارة ميدان" و" ابتسامة يناير الحزينة" غير أنني فتنت بفن القصة القصيرة، وقد أخرجت للمكتبة العربية 18 مجموعة خلال عشرين عاما، وهناك مجموعة جديدة قيد النشر. اقتطع من قوت يومي لأنشر نصوصي في القصة التي أعتبرها ـ على غير الشائعـ مجالا للتجديد ومغامرة للدهشة مع مساحات لبث رسائل تنبذ العنف والكراهية. رسالة تشير إلى كون البشر متساوون في الحقوق والواجبات مهما كانت أديانهم أو أعراقهم. المهم والملح عندي هو الانحياز لفكرة العدل الاجتماعي والدولة العلمانية.ـ بعد فترة صمت ناهزت شهور ثلاثة، أكتب مجموعة " جرح النافذة" وهي تعني بقضايا الصراع بين الرجل والمرأة، وبين المتنطعين باسم الدين وفنانين ترهقهم التقاليد العتيقة، وأنا أعتقد أنه إذا كانت هناك " نافذة" مجروحة، او باب محطم فخلفه بكل تأكيد بشر يعانون العزلة والألم والهوان. بدون زعيق تتجه نصوصي للأخذ بيد هؤلاء والتعبير عن ألامهم من خلال زاوية رؤية لا تخضع للتقليد أو إعادة تدوير اللغة المستهلكة. لعلي أنجح في رسالتي حينها أنزل للمقهى وأجلس مع اصحاب لنتحدث بأريحية عن نصوص انجزناها، كان انحيازنا فيها للمكان الوطن الحلم.