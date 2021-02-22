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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو «الشيوخ» بمطروح يتفق مع المحافظ على توفير «منظار» للعمليات الجراحية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:29 ص
النائب جمال الشورى،
النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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التقى النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الخاصة بالمنظومة الصحية، وتم الاتفاق خلال اللقاء على توفير جهاز منظار لإجراء العمليات الجراحية بدلا من الجراحة، وفقا للتشخيص المطلوب، كما تطرق اللقاء أيضا لفتح الوحدات الصحية.

وقال الشورى، إن المنظومة الصحية من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطنين فى المحافظة، وإن كانت المنظومة تحظى باهتمام المواطنين فى مختلف المحافظات، حيث أعلن اللواء خالد شعيب، المحافظ، توفير جهاز المنظار وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة وأن هناك العديد من المطالبات بشأن توفير الجهاز خلال الفترة السابقة، مشيدا بالجهود التى يبذلها المحافظ لتخفيف معاناة المواطنين خاصة فى المنظومة الصحية، مؤكدا أن المنظومة تشهد طفرة كبيرة وتحسن ملحوظ.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة الصحة خلال اللقاء فتح عيادة للعلاج الطبيعى، ووحدة لقياس السمع لأصحاب الأمراض المزمنة، والتعاقد مع أطباء أطفال فى جميع التخصصات، معلنا تحمله كل ما يخص المنظومة الصحية فى إطار تضافر جهود المجتمع المدنى للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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