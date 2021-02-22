«الحشيش» يقود عاملًا للسجن المشدد 7 سنوات بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة 50 قطعة من مخدر الحشيش للاتجار فيه في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم عمر سالم، 37 سنة، عامل، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وأشارت التحريات، التي أجراها الضابط بقسم شرطة البساتين أحمد محمد سمير، إلى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم، فانتقل، حيث أيقن بتواجده فضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها 50 قطعة من جوهر الحشيش، وبتفتيشه عثر على هاتفي محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائه.