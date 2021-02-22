التحفظ على مستلزمات تصنيع سكر دايت مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 2،400 طن مادة خام "سوربيتول و110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز، كحول إيثلى " مجهولة المصدر وبدون مستندات، و1،250 طن سكر دايت داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السكر الدايت، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع وتعبة السكر "الدايت" منخفض السعرات الحرارية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع بقصد طرحها للبيع بالأسواق.عقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المصنع المشار إليه عثر على 2،400 طن مادة خام "سوربيتول، مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون مستندات، و110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز، كحول إيثلى " مجهولة المصدر وبدون مستندات، و1،250 طن سكر دايت بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للتعبئة، و9786 عبوة سكر دايت منخفض السعرات الحرارية أوزان مختلفة منتج نهائى غير مكتمل البيانات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.