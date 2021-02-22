أوكرانيا توافق على زيادة جرعات لقاح شركة «نوفافاكس» المضاد لكورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:26 ص
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، إن بلاده وافقت على زيادة عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المصنع من قبل شركة (نوفافاكس) الأمريكية إلى 15 مليونًا.
وأضاف ستيبانوف- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إنه من المتوقع وصول الدفعات الأولى من اللقاح إلى أوكرانيا بحلول شهر يوليو المقبل.
وأضاف ستيبانوف- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إنه من المتوقع وصول الدفعات الأولى من اللقاح إلى أوكرانيا بحلول شهر يوليو المقبل.