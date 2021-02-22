«علم النفسي النسوي» أولى حلقات القراءة في «ويكي جندر» الأربعاء

ينظم مشروع ويكي جندر أول حلقات "نقرأ من ويكي الجندر" هذه السنة، ويبدأ بمناقشة موضوع علم النفس النسوي، تجري المناقشة أونلاين يوم الأربعاء 24 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً أونلاين.ما العلاقة بين النسوية وعلم النفس؟ كان الصراع مع الطب النفسي وتشخيصاته جزءًا من تاريخ نضال الحركات النسوية؛ من المس الشيطاني إلى الهستيريا والجنون، أُّهملت صحة النساء النفسية وشُخصت معاناتهن، لمئات السنين، بناءً على معايير ذكورية؛ يقودنا علم النفس النسوي إلى واقع بديل، ويعلمنا عن حقيقة ما كلفه الطب النفسي الحديث، من بحوث تجريبية ومعايير تشخيصية، تركت أثرًا عميقا في ثقافتنا العامة بغض النظر عن صحتها.اختارت ويكي جندر تناول الموضوع بتقاطعيه العلمي والسياسي. والنظر إلى تاريخ النساء والمرض النفسي وتاريخ تطور علم النفس النسوي كمجال من العلوم الإنسانية؛ كما سيجري تناول الأساليب البحثية لعلم النفس النسوي واختلافه عن علم النفس السائد. ستطرق المناقشة أيضًا إلى مفهوم العلاج النفسي النسوي ومنهجياته وأساليبه العلاجية المتشابكة مع قضايا ذات صلة بالجندر. بالإضافة إلى الجانب السياسي في علم النفس النسوي، وهو جزء أساسي من تكوينه، مع مراجعة تصوير المرض النفسي ودور المعالج في الكتابات الأدبية النسوية.تشارك في النقاش الناشطة النسويّة والرسامة باسكال غزالي لمناقشة ورقتها "البحث عن مي" والتي نشرها المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في 2019، وتعمل حاليًا على إنتاج قصة مصوّرة عن مي زيادة بمساعدة منحة كتابية من آفاق.