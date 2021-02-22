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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:25 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلية التربية، جامعة أسيوط، اجتماعا تحضيريا، لبحث وتعزيز سبل إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية الكبار في مختلف الكيانات التربوية وكليات العلوم الإنسانية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار لتفعيل دور الجامعات المصرية للتصدي للمشكلات المجتمعية، على النحو الأمثل وتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتورة مها غانم نائبة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل رسمي حماد، عميد كلية التربية، والدكتور مجدي علوان، عميد كلية الآداب، والعميد أركان حرب محمد الهويدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الحميد، مدير هيئة تعليم الكبار بأسيوط، والدكتور ثابت عبد المنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، والدكتور أحمد الصغير، مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية، إلي جانب عدد من وكلاء الكليات المختلفة لشؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة ولفيف من الأساتذة والمتخصصين من الجامعة وهيئة تعليم الكبار بأسيوط.

وأشار عميد كلية التربية إلى ما حققه مركز تعليم الكبار من نجاحات منذ إنشائه خلال عام 2016 إلي الآن والذي استطاع خلاله حتي عام 2020، محو أمية نحو 6 آلاف و215 دارس علي أيدي طلاب الكلية باعتبار ذلك متطلبًا أساسيًا من متطلبات التخرج، كما نظم المركز العديد من الدورات المختلفة في كيفية تنفيذ مشروع محو الأمية وكيفية انضمام الطلاب ودور الكلية في تسهيل إنجاز المشروع، باعتبارها حلقة الوصل بين الطالب والهيئة وهو ما يسهم في إعداد جيل متميز من المعلمين في مختلف المجالات، فضلًا عن قضية محو الأمية التي تعد قضية وطنية وقومية.

فيما قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدةً علي إعداد وتجهيز قوائم مفصلة وشاملة بأسماء المحتاجين للتعليم من الكبار بمختلف قري ونجوع محافظة أسيوط، وكذلك العمل علي تجهيز الأماكن المخصصة لذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية لاستكمال الدور المجتمعي والتغلب علي الآثار السلبية التي تنتج عن الأمية بكافة أشكالها.

كما أشار الأستاذ خالد عبد الحميد إلي أهمية مشاركة قطاع خدمة المجتمع بمختلف الكليات التربوية "  التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، التربية الرياضية " وكليات العلوم الإنسانية مثل " الخدمة الاجتماعية، الآداب " في محو أمية 8 أشخاص كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وكذلك تشجيع طلاب هذه الكليات على التطوع للمشاركة في هذا العمل والتيسير عليهم في أداء مهمتهم علي نحو يسهم في توسيع انتشار فكرة محو الأمية في جميع ربوع الوطن.
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن
جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

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