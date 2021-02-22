رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

قال اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء يعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والبترول.وأضاف رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، أن الميناء استعاد حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخري بعد توقف 8 سنوات، مشيرا إلى أنه تم استقبال ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، وستقوم السفينة بشحن 60 الف طن ( LNG ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش.ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة، وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.جدير بالذكر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط،تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.