رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
قال اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء يعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والبترول.

وأضاف رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، أن الميناء استعاد حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخري بعد توقف 8 سنوات، مشيرا إلى أنه تم استقبال ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، وستقوم السفينة بشحن 60 الف طن ( LNG ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش.

ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة، وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

جدير بالذكر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط،تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة