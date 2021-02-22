بدون باب.. المعاينة الأولية في سقوط أسانسير بمستشفى السلام

انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة موقع سقوط أسانسير بمستشفى السلام، والذى أسفر عن إصابة ممرض بالمستشفى.وكشفت المعاينة الأولية بأن الأسانسير دون باب وكان يحتاج لصيانة، وبرغم ذلك استقله المجنى عليه وأسفر عن إصابته بكسور في مختلف أنحاء جسده بالإضافة إلى إصابته بكسر حاد في الجمجمة.أصيب ممرض بمستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام إثر سقوط الأسانسير به الخاص بالمستشفى من الطابق الثالث، وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وذكر مصدر بأن الممرض يدعى "أحمد. ن" وأصيب بعده إصابات بالغة، وعلى إثرها تم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وكان قد ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضى المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.