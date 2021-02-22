أمسية موسيقية إنجليزية في حفل بمكتبة الإسكندرية السبت المقبل

تُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية التابعة لمركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة حفلًا موسيقيًا تحت عنوان "أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات" بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك في تمام السابعة مساء يوم السبت الموافق 27 فبراير على المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.يُشارك بالحفل صوليست الهارب « مني واصف»، ويتضمن برنامج الحفل أعمال الأوركسترا الوتري، لأشهر المؤلفين الموسيقيين الإنجليز في العصور المختلفة من الباروك إلى القرن العشرين، كما يتضمن أعمالًا تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.