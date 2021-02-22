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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا لاستكمال الدراسة وإجراء الامتحانات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:23 ص
ممدوح غراب،
ممدوح غراب،
سارة الوردانى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 842 لسنة 2021، بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد 220 2021، وكتاب الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، بشأن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 2021، المتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسي الأول خلال الفترة من 27 2 2021 حتى 11 3 2021، لصفوف النقل مرحله التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.

وتم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها، بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس، للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فتره الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، مع التأكيد على تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

و أكد المحافظ على ضرورة متابعه تطهير وتعقيم المدارس بصورة يومية، والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية، والمكاتب الإدارية، والأماكن المغلقة، ومتابعه الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة، وارتداء الكمامة وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية، لمواجهه فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس.

و شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات القروية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتقديم الدعم والتعاون اللازم، لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس وإزالة أية إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس، مؤكدًا على مسؤولي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ضمان استمرار المرافق (كهرباء ومياه) أثناء الامتحانات.

كما قرر المحافظ أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيا بواقع 6 أيام، اعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس 2021، على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدل السبت.

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