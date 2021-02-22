«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الخطوات الإدارية على المواطنين

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء يحيى عبدالكريم مساعد وزير الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.وجري ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها، بالمقرات وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.