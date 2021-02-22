التشيك تسجل 4002 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:22 ص
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أعلنت وزارة الصحة في التشيك اليوم الإثنين، تسجيل 4002 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "براغ" الدولي أن الأرقام تزيد بـ 1100 حالة عن الأرقام المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن نسبة الحالات الإيجابية هي الأعلى منذ 9 يناير الماضي.
ويبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد حاليا 120 ألف حالة وهو الرقم الأعلى منذ أكتوبر الماضي، ويتلقى أكثر من 6 آلاف شخص العلاج في المستشفيات منهم 1260 في حالة خطرة.
وذكر راديو "براغ" الدولي أن الأرقام تزيد بـ 1100 حالة عن الأرقام المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن نسبة الحالات الإيجابية هي الأعلى منذ 9 يناير الماضي.
ويبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد حاليا 120 ألف حالة وهو الرقم الأعلى منذ أكتوبر الماضي، ويتلقى أكثر من 6 آلاف شخص العلاج في المستشفيات منهم 1260 في حالة خطرة.