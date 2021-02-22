التشيك تسجل 4002 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في التشيك اليوم الإثنين، تسجيل 4002 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ" الدولي أن الأرقام تزيد بـ 1100 حالة عن الأرقام المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن نسبة الحالات الإيجابية هي الأعلى منذ 9 يناير الماضي.ويبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد حاليا 120 ألف حالة وهو الرقم الأعلى منذ أكتوبر الماضي، ويتلقى أكثر من 6 آلاف شخص العلاج في المستشفيات منهم 1260 في حالة خطرة.