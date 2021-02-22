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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:22 ص
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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اجتمع محمد عطية، وكيل أول وزار التربية والتعليم ومدير المديرية بمحافظة القاهرة، بالتوجيهات وشؤون الطلبة والقيادات، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وأشاركديرية التعليم بالقاهرة إلى أنه يعقد امتحانا واحدا، متعدد التخصصات علي مسؤولية الموجه الأول، مع مراعاة أن يكون في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضت المديرية أن امتحان الشهادة الإعدادية من مسؤولية التوجيه العام بالمديرية، علي أن يراعي واضعو الامتحانات الوزن النسبي للورقة الامتحانية الشاملة للمواد الدراسية الخمس الأساسية، ووفق توجيهات الوزارة، مع الالتزام بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021

وشدد وكيل تعليم القاهرة علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، وتعقيم المدارس واللجان قبل بدء الامتحان وبعد الانتهاء منه حرصا علي صحة وسلامة الطلبة والتلاميذ والمعلمين.

وأكد عطية" على متابعة التطوير التكنولوجي لاستعدادات المدارس، لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية 2020-2021 وجودة الاتصال بالإنترنت، والتدخل السريع في أي موقف عاجل

كما وجه مدير المديرية بتشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها المباشر، بغرفة عمليات المديرية الرئيسية، وحث الجميع علي التعاون والعمل بروح الفريق، والدقة والالتزام وتحمل المسئولية، للعبور بسفينة الامتحانات إلي بر الأمان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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