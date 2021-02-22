ضبط 18 مخالفة تموينية في مطروح

أكد المهندس حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه تم شن حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة العلمين.جاء ذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأشار في تصريح خاص للدستور إلى أنه تم شن الحملة برئاسة زكريا زكريا غنيم مدير إدارة الرقابة، يرافقه مفتشي الإدارة محمد على يوسف وأمجد قنديل عبد الرؤوف مفتشا الإدارة، بالاشتراك مع مكتب تموين العلمين برئاسة أحمد خليل رزق.وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخالفة شملت مخالفات مخابز ( نقص وزن ) وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل أو أسعار الخبز البلدي وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين وبيع سلع بأزيد من السعر المقرر.تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.