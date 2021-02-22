ضبط 24 طربة حشيش في سوهاج
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:19 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من القبض على متهم وبحوزته 24 طربة حشيش.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته ( 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته ( 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.