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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مع بداية صوم يونان.. انتهاء حملة 90 يوم عقيدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:19 ص
صوم يونان
صوم يونان
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يختتم المركز الإعلامي القبطي لإيبارشية طما اليوم ثاني حملاته التوعوية وهي حملة 90 يوم عقيدة والتي كان قد بدأها أول أيام صوم الميلاد المجيد.

وتضمنت الحملة جملًا مركزة في بوستات معبرة تبلور المفاهيم العقيدية حسب إيمان الكنيسة وتعمق المفاهيم الإيمانية والعقيدية والكتابية وغيرها من المفاهيم الروحية اللازمة للحياة في المسيح، كانت تٌبث يوميًا على الصفحة الرسمية لـ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للمطرانية.

يذكر أن المركز قد قدم حملته الأولn بعنوان 90 يوما عقيدة لإبراز ملامح الهوية القبطية التي تميز كنيستنا الأرثوذكسية والتي لها جذور في ثقافة وعادات الشعب المصري من خلال الكلمات قبطية الأصل المتداولة على ألسنة الشعب.

تأتي هذه الحملات ضمن فعاليات مشروع بناء الوعي الذي يتبناه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرعاه قداسة البابا تواضروس الثاني ويُولِيهِ اهتمامًا نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، بهدف خلق تيار مستنير في أوساط الشعب القبطي، يجمع بين الأصالة والروح الكنسية من جهة ومواكبة العصر من جهة أخرى.

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