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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل ضبط عصابة سرقة السيارات في أوسيم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:17 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص (سائق، عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (العجوزة، ثالث أكتوبر، أوسيم) بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى ملك السائق، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقات سيارات، حيث أرشد المتهمين عن سيارتين بأماكن إخفائهما وأضافوا بقيامهم بإعادة سيارتين لمالكيهما مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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