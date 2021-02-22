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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أزهرية الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:15 ص
أزهرية الشرقية
أزهرية الشرقية
سارة الوردانى
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عقد الدكتور محمد السروي، رئيس الإدارة المركزية التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا بموجهي العموم لجميع التخصصات بمقر ديوان عام المنطقة، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20212020.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الإدارة المركزية التعليمية، على ضرورة احتواء الطلاب وتوفير أقصى درجات السلامة من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتعقيم الدائم لمقار اللجان والتأكد من تواجد غرفة العزل، والزائرة الصحية بداخل كل لجنة.

كما أكد " السروي"على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات، منذ بداية اليوم وحتى نهايته على كافة الإدارات مطالبا الجميع بتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وضرورة متابعة أعمال الامتحانات وضبط اللجان ومنع الغش، وعدم حيازة المحمول للطلاب وجميع القائمين على اللجان مشيرا الي ضرورة إتمام أعمال التصحيح أولا بأول بكل دقة وإتقان.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدء السبت الموافق 2021227 وحتى 202139.

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