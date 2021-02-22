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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عصابة تزوير تراخيص السيارات للجنايات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:47 ص
تزوير تراخيص السيارات
تزوير تراخيص السيارات
محمد عيسي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة تشكيل عصابي تزعمه موظف عمومي مفصول تخصص نشاطه في تزوير تراخيص تسيير السيارات للجنايات.

حملت القضية رقم ۷۰۹۹ لسنة ۲۰۱٤ جنايات قسم الوراق والمقيدة برقم ٦١٥٦ لسنة ٢٠١٤ کلي شمال الجيزة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة ( عمرو س) - 41 سنة - و( أحمد م) - 40 سنة - مراجع تراخيص بوحدة مرور جزيرة محمد - (مخلى سبيله )، و( أحمد ف) - 43 سنة - تاجر سيارات - ( مخلى سبيله )، و(شريف م) - ۳۱ سنة - عامل، ( مخلى سبيله ) و(محمد ا) - 34 سنة - صاحب شركة مستحضرات تجميل - (مخلى سبيله )، و"مصطفی ا" و"محمود ا"(هارب )، و"رضا ج" ( هارب )، و"خالد ا".

الإتهامات
- المتهمين جميعا اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي " تراخيص تسيير السيارات المضبوطة "والمنسوب صدورها لجهات مرورية بمختلف انحاء الجمهورية بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناع تلك التراخيص وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول في تلك المحررات ووضع عليها أختاما وإمضاءات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الوحدات المرورية للإيهام برسميتها وتقديمها إلى وحدة مرور الوراق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

الشهود
وجاء بأقوال مساعد مهندس فحص فني بوزارة الداخلية، بعدم قيامه بفحص وتحرير طلبات مطابقة البصمات لأيا من السيارات المضبوطة محا الواقعة وان خاتم شعار الجمهورية والاكلشيه الخاصين بالفحص عهدة المتهم الأول وبحوزته.

ثبت بتقريب اللجنة المشكلة من إدارة البحث الجنائي لفحص السيارات المضبوطة: أن السيارة ماركة مرسيدس المضبوطة بحوزة المتهم الأول والتي تحمل لوحات معدنية ملاكي بورسعيد معربة جمركيا والمضبوطة بالقضية رقم 7099لسنة 2014، ولا يوجد بها ثمة لحامات او تغيير برقمي الشاسية والموتور وأن الأوراق الترخيصية لها مزورة.

أن السيارة ماركة مرسيدس والتي كانت تحمل لوحات أرقام ص ع ف ۹۷۱ والمضبوطة علي ذات القضية مهربة جمركيا من منفذ السلوم البري ولا يوجد بها ثمة لحامات اوتغيير برقمي الشاسية والموتور وأن الأوراق الترخيصية لها مزورة.

- أن السيارة المضبوطة علي ذمة القضية ۷۷۱۸ لسنة ٢٠١٤ جنح الوراق ماركة كيا سيراتو تحمل لوحات ص ع ف ۱۲۰ شاسيه رقم ۵۳۰۱۶۸۹ موتور رقم ۲۸۳۱۸۸ نبيتي اللون تبين وجود إزالة ميكانيكية برقمي الشاسيه والموتور وان الأوراق الترخيصية لها مزورة ومنسوبة لمرور بني مزار بالمنيا.

- أن السيارة رقم ص ی ه ٩٣٦ والمضبوطة علي ذمة القضية رقم ۳۳۳۲ لسنة ٢٠١٤ إداري الوراق ماركة جيب شروكي (ليبرتي ) تبين وجود لحامات عرضية بالسيارة - والسيارة مجمعة بالكامل وعدم سبق ترخيص السيارة بذات المواصفات وأن الأوراق الترخيصية لها مزورة ومنسوبة لوحدة مرور دکرنس.

- أن السيارة رقم أب ج ۵۲۸۸ والمضبوطة علي ذمة القضية رقم ۷۰۸۱ ماركة مرسيدس
ذهبي اللون ولا يوجد بهاثمة لحامات أو تغير برقمي الشاسيه والموتور وأن الأوراق
الترخيصية لها مزورة ومنسوبة لوحدة مرور الحامول كفر الشيخ.

ثبت بتقرير معمل الأدلة الجنائية:
- الرخصة رقم ۵۳۲۰ ملاكي بورسعيد مزورة عن طريق طباعة البيانات إلا أن الأرضية والشريحة
البلاستيكية تتفق مع النموذج الصحيح ومن مطبوعات وزارة الداخلية.
- الرخصة رقم ۷۳۳۳۸ وحدة مرور دكرنس بأسم (جميل ع) مزورة قد شابها بعض التغيير عن طريق المحو الميكانيكي إلا أن الأرضية والغلاف البلاستيكي المؤمن تتفق مع النموذج الصحيح ومن مطبوعات وزارة الداخلية وصادرة من الجهة الخاصة بها.

- الرخصة رقم ۵۱۰۱۰ كفر الشيخ باسم (إبراهيم ع) مزورة عن طريق طباعة البيانات إلا أن الأرضية والشريحة البلاستيكية تتفق مع النموذج الصحيح ومن مطبوعات وزارة الداخلية.

- الرخصة قم که ٣٠٣٠١٨ مرور بني مزار مزورة عن طريق طباعة البيانات إلا أن الأرضية والشريحة البلاستيكية تتفق مع النموذج الصحيح ومن مطبوعات وزارة الداخلية.

- أن المتهم الأول قد حرر بخط يده العبارة التي تقرا ( نقل ملكية وفحص فني + مطابقة ) الثابتة على وجه طلبات الفحص الفني الخاصة بالسيارات المضبوطة، وكذا العبارة التي تقرأ ( تم مناظرة المالك) الثابتة بأمر الصرف للسيارة رقم ن ج ۵۱۳۱ وأن المهندس (محمود ع) مهندس الفحص الفني والمنوط به إثبات تلك العبارات على نماذج الفحص الفني لم يقم بكتابة ومطابقة ایا من تلك البيانات على نماذج الفحص الفني والمطابقة.

-أن بصمات الأختام المنسوبة صدورها إلى وحدات مرور بني مزار بالمنيا وإدارة مرور قسم التراخيص بكفر الشيخ ووحدة تراخيص السلام مزورة لم تؤخذ من أي قالب ختم صحيح.

أن بصمات أختام شعار الجمهورية والخاص بوحدة مرور الوراق الموضوع على جميع نماذج الفحص الفني قد أخذت من قالب الختم الصحيح الخاص بوحدة المرور.

بالاستعلام عن العهدة الخاصة بالمتهم الأول، تبين أن سند عهدته هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور الوراق.

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