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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تحريات عصابة تصنيع الاستروكس بمدينة نصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:10 ص
الاستروكس
الاستروكس
حسام التمساح
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استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج مخدر الاستروكس بمدينة نصر، اتخذوا من أحد الشقق مصنع لإنتاج المخدر تمهيدا لترويج على عملائهم.

كانت أجهزة الأمن كثفت الجهود لكشف ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة والتى لاذ قائدها بالفرار متخليًا عن السيارة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع ( 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الإتجار، وإتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح النارى الهارب، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا بإستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لإستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة وإتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم بإرشادهم إستهداف الشقق السكنية بالإشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددهم (5 شقق سكنية) وعثر بداخلهم على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام)ية من البودر الخام وزنت (11 كيلو جرام)، (2) مطحنة، (4) ميزان حساس، (2) ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى وسيارة، 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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