5 نصائح لصحة كبار السن خلال موجات الطقس البارد

1- ارتداء الملابس الثقيلة

2- ارتدي قبعة ووشاح: يجب ارتداء قبعة ووشاح عند الخروج، حيث تفقد الكثير من حرارة الجسم عند كشف رأسك وعنقك.

3- ارتدِ معطفًا أو سترة مقاومة للماء

4- تناول أدواية خلال الطقس البارد

5- ممارسة الرياضة

مرت على محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، والتي سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.يمكن أن تتسبب هذا الطقس شديد البرودة فى خفض درجة حرارة جسم الإنسان خاصة أولئك الذين يعانون من بعض المشكلات الصحية أو كبار السن.وينصح موقع "helthline" بالبقاء في الداخل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد في الحفاظ على صحة كبار السن والمرضى خلال موجات الطقس الباردة:تساعدك على بقاء جسمك دافئ حتى لا تتعرض إلى نزلات البرد.إذا كان الجو ثلجيًا يجب عليك أن ترتدي معطفًا أو سترة مقاومة للماء، لضمان عدم وصل الماء إلى جسمك، مع مراعاة تغيير ملابسك على الفور إذا تبللت.يجب تناول الأدوية التي تقوي المناعة خلال موجة البارد، حتى تتفاد إصابتك بنزلات البرد.يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممارسة الرياضة البيسطة مثل المشي والتي تقوي جهاز المناعة لديهم.