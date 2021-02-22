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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 نصائح لصحة كبار السن خلال موجات الطقس البارد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:47 م
كبار السن
كبار السن
هويدا سعيد
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مرت على محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، والتي سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

يمكن أن تتسبب هذا الطقس شديد البرودة فى خفض درجة حرارة جسم الإنسان خاصة أولئك الذين يعانون من بعض المشكلات الصحية أو كبار السن.

وينصح موقع "helthline" بالبقاء في الداخل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد في الحفاظ على صحة كبار السن والمرضى خلال موجات الطقس الباردة:

1- ارتداء الملابس الثقيلة
تساعدك على بقاء جسمك دافئ حتى لا تتعرض إلى نزلات البرد.

2- ارتدي قبعة ووشاح: يجب ارتداء قبعة ووشاح عند الخروج، حيث تفقد الكثير من حرارة الجسم عند كشف رأسك وعنقك.

3- ارتدِ معطفًا أو سترة مقاومة للماء
إذا كان الجو ثلجيًا يجب عليك أن ترتدي معطفًا أو سترة مقاومة للماء، لضمان عدم وصل الماء إلى جسمك، مع مراعاة تغيير ملابسك على الفور إذا تبللت.

4- تناول أدواية خلال الطقس البارد
يجب تناول الأدوية التي تقوي المناعة خلال موجة البارد، حتى تتفاد إصابتك بنزلات البرد.

5- ممارسة الرياضة
يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممارسة الرياضة البيسطة مثل المشي والتي تقوي جهاز المناعة لديهم.

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