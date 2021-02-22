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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:30 ص
الكمامات
الكمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت وزارة الداخلية في ضبط 13023 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12910، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 113 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 543 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 197 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1332 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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