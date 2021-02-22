إيقاف أعمال بناء مخالفة بأحياء مدينة نصر وتحسين الإنارة والصرف

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات بالحي إنهاء أعمال إزالة جميع المخالفات أسفل العقار ٢٠ ش أسماء زغلول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.في إطارالجهود المبذولة لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي في مجال رفع الإشغالات.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال رفع إشغالات الباعة الجائلين بموقف الحي العاشر وتم تحرير محاضر إشغال طريق لهم وجاري متابعة لرفع ما يستجد.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات التحفظ على شيش من قهوة الفيشاوى بشارع عبدالقاهر الجرجاوى بالمنطقة السابعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.وفي حي غرب مدينة نصر استقبلت رئيس الحي عدد من المواطنين ممثلي قبائل عزبة العرب وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات التى تهم مواطني العزبه مثل أعمال الرصف والإنارة ومتابعة المشاكل الموجودة بالعزبة والوقوف على سبل حلها.