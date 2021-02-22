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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة تطوعية لتنظيف المقابر وغرس نخيل للمتوفين بالوادي الجديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:06 ص
حملة تطوعية لتنظيف
حملة تطوعية لتنظيف المقابر
محمد مهدي
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قال الدكتور أحمد حنفي، أحد متطوعي مبادرة تنظيف المقابر وتدشين مبادرة اغرس نخلة على روح المتوفي بمحافظة الوادي الجديد، أن الفكرة بدأت بنظافة المقابر وإزالة الأشجار الجافة، والأعشاب وسعف النخيل المترامية والتي يختبأ تحتها الزواحف الخطرة والحيوانات الضارة بالتعاون مع الأهالي والشباب المتطوع، وهذ الحملات بتتم بصفه دورية تكاد تكون أسبوعية او شهرية للتخلص من هذه المخالفات الزراعية الجافة عن طريق تجميعها وحرقها بمكان بعيد أو إزالتها في مكان مخصص لذلك.

وأضاف " حنفي" أن من العادات غير الشرعية وغير الأخلاقية والخطرة أن يدفن في هذه الأماكن الطاهرة اعمال السحر والشعوذة لتؤذي بعض المواطنين الذين هم على قيد الحياة، مشيرا إلى أن هذا يعد جزءا من الحملة المنتشرة على مستوي محافظات مصر تم إزالة بعض هذه الاعمال المختبئة بجوار المقابر والموجودة بين القبور وفكها ووضعها بالماء والملح تحت رقابة متخصصين من فقهاء الدين.

وأوضح أنه تم تفعيل مبادرة غرس نخله لكل متوفي بعد تخصيص مكان، لعمل مزرعة لغرس أشجار النخيل والتوت بما يتناسب مع خطة المحافظة لتفعيل مبادرة انتاج الحرير والنخيل بعيد عن منطقة المقابر، وبيع المنتجات والمحاصيل لتخدم منطقة المقابر في شراء الطوب والمشاتل اللازمة لأهالي المتوفين

كما وجه حنفي الشكر لرئيس مركز ومدينة الداخلة والقيادات السياسية، للتعاون مع تلك هذه الحملات والتي تنظف وتجمل أطراف المدينة.

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