حريق هائل في مصنع ورق بمدينة السادات (صور)

نشب حريق في مخزن تابع لمصنع ورق بمدينة السادات، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها للسيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى أماكن أخرى بجوار المخزن المشتعل.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مخزن للأوراق تابع لأحد مصانع السادات.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومنع انتقاله إلى مخازن أخرى، وانتقل إلى موقع الحريق عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.وأكد أحد شهود العيان أن الحريق داخل أحد مخازن الشركة، وهو مخزن الإنتاج التام، وأن الحريق لم يسفر عن مصابين ولكن كافة الخسائر مادية، والحماية المدنية ما زالت تحاول السيطرة، وما يصعب عملهم أن المصنع خاص بتصنيع الورق وهي مواد سريعة الاشتعال.