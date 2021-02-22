انتقادات لجنازة رجل دين بارز حضرها أردوغان ومئات الأتراك

انتقدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عدم تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لاسيما بعد تجاهل المئات من الأتراك لإجراءت التباعد أثناء حضور جنازة لعالم ديني بارز وهو محمد أمين سراج الذي توفي نتيجة إصابته بكورونا.وقالت الديلي ميل أن الرئيس التركي أردوغان كان من بين المعزين ومن بين الحضور الكبير في الجنازة.يذكر أن كان سراج كان من كبار علماءالحديث وكان خطيبًا في مسجد الفاتح بإسطنبول حيث أقيمت جنازة يوم الأحد.وقالت الديلي ميل إن سراج كان صديقًا مقربًا لأردوغان الذي كان يعرفه منذ المدرسة، حيث قال الرئيس عنه إنه "استفاد كثيرًا" من تعاليمه.يأتي هذا فيما سجلت تركيا أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد مع 27983 حالة وفاة منذ بداية الوباء.وفي الأسبوع الماضي وحده، سجلت البلاد 51980 حالة إصابة و606 حالة وفاة.قال وزير الصحة التركي، الجمعة، إن تركيا تهدف إلى شراء 105 ملايين جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية أبريل، مضيفًا أن أنقرة ستتلقى أيضًا حوالي 800 ألف جرعة من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر وبيوانتيك هذا الشهر.وبدأت أنقرة برنامج تطعيم على مستوى البلاد الشهر الماضي، حتى الآن أعطت الجرعة الأولى لحوالي 5.5 مليون شخص. تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.