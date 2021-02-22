ارتفاع أسعار النفط مع بدء عودة الإنتاج ببطء في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 63.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.71 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.وتشر تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.وللمرة الأولى منذ نوفمبر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.