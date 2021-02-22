«دفاية» تقتل 3 أطفال في المرج.. والنيابة تُصدر قرارًا

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية والمعل الجنائي في مصرع 3 أطفال، نتيجة الاختناق بسبب حريق شقتهم.تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار في منطقة المرج.وانتقل رجال الأمن وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربائي في «دفاية» داخل غرفة الأطفال، ما أدى الى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.