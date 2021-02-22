المنوفية تستعد لامتحانات التيرم الأول.. وتنبيه من مديرية التعليم

بدأت محافظة المنوفية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انعقادها بداية من الصف الرابع الابتدائي من يوم 27 فبراير الجاري، وأصدرت مديرية التربية والتعليم تنويهًا لطلاب بإحضار الأدوات المكتبية الشخصية ومنع تداولها خشية انتقال فيروس كورونا.وجاء في بيان المديرية، أنه نظرًا للاستعداد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدارس، الأمر الذي يترتب عليه تواجد تجمعات طلابية داخل المدارس،تؤكد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على جميع الطلاب الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية.وشددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على اصطحاب كافة أدوات التعقيم والمطهرات الخاصة بهم، والكمامات والأدوات المكتبية الشخصية، ومنع تداولها بين الطلاب حرصا على سلامة الجميع، فضلًا على قيام مديري المدارس تعقيم المدارس واللجان والحمامات استعدادًا لعودة الطلاب أثناء عقد الامتحان واستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.