متعافي من كورونا يوزع حلوى علي فريق العزل بمستشفى الغردقة

وزّع متعافي من فيروس كورونا المستجد، الحلوى على الطاقم الطبي بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام بعد تعافيه، في لفتة إنسانية منه يقدم لهم خلالها الشكر على ما بذلوه معه طوال فترة عزله بالمستشفى.و المريض المتعافي من كورونا كان يقيم بغرفة 217 ويبلغ الستين من عمره، وعقب خروجه وتعافيه قدم الحلوى لجميع القيادات والأطقم الطبية بالمستشفى، على رأسهم الدكتور جمال المغربي، مدير المستشفى، والدكتور عصام فاعود، رئيس قسم الصدر، تقديرا لجهودهم التي بذلوها معه حتى تماثل للشفاء بعد 15 يوما من العزل بالمستشفى تحت العلاج.وأعلنت مديرية الشؤون الصحية، أن المتعافي وصل للمستشفى 21 يناير الماضي بعد إحساسه بأعراض الفيروس وعلى الفور تم تقديم الخدمة الطبية له، وتم حجزه بقسم العزل وتم متابعته من قبل الأطباء وأفراد التمريض وعمل كافة الفحوصات من تحاليل وأشعة، وإعطائه بروتوكول العلاج المتبع حتى تماثل للشفاء، وتم خروجه من المستشفى وعاد مرة أخرى بعد خروجه ليقدم الشكر للأطباء.وقدم الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر للطاقم الطبي بمستشفى الغردقة العام، جيش مصر الأبيض على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى.