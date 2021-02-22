«رجال أعمال الإسكندرية» تطلق «چيمد مصر» لدعم الابتكار الأخضر

أعلن المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال الإسكندرية، عن تنفيذ الجمعية لبرنامج التحول الأخضر "چيمد" الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يحفز شباب الإسكندرية على الابتكار الأخضر، مشيرا إلى أن أي شركة ناشئة تعمل في أي مجال يمكن لها من خلال التحول الأخضر أن تعزز كفاءة عملياتها وربحيتها وترفع جاهزيتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الحديثة، والتي تشهد تحولا سريعا إلى نموذج عمل أخضر صديق للبيئة تحتمه الثورة الصناعية الرابعة.من جهته قال محمد هنو، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الجمعية للإقراض متناهي الصغر وهو الطرف المنفذ للبرنامج، أنه يمكن لشابات وشباب الإسكندرية أصحاب الأفكار أو الشركات الناشئة التي تعمل في التحول الأخضر الإستفاده من مساعدات فنية وورش عمل تأهيل ينظمها البرنامج حتي يتمكنوا من جذب تمويل أو استثمارات لتحقيق هذا التحول، ويستهدف البرنامج تدريب رواد الأعمال التي سيتم اختيارهم للاشتراك في البرنامج في مجالات وضع خطط الأعمال للتحول الاخضر، وبلورة آليات تنفيذ أو إنتاج ابتكاراتهم لتصبح خدمة أو منتج صالح للسوق، بالإضافة إلى مساعدتهم في وضع خطط تسويق وترويج للمنتج أو الخدمة، والاستعداد للحصول على التمويل.فيما أوضح المهندس أسامة مراد، المدير التنفيذي لمشروع الإقراض متناهي الصغر بالجمعية، أن برنامج "چيمد" يهدف في نهاية الدورة التدريبية إلى مساعدة رواد الأعمال في إعداد وثيقة طلب الإستثمار، أو التمويل، حيث أن الجمعية ستنظم إجتماعات مخصصة لرواد الإبتكار الأخضر مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية يتمكنوا من خلالها من طرح ابتكاراتهم وجذب الإستثمار والتمويل لتفيذ خططهم.كما أضاف المهندس شريف الديواني، رئيس برنامج چيمد، أن الجمعية نجحت من خلال البرنامج في خلق شراكات مع 8 من أكبر شركات العاملة في مصر، التي تبحث عن الحصول علي ابتكارات تحقق رغبتها في التحول الاخضر، وفي الربع الاول من 2022 سيمنح البرنامج جوائز "رواد الابتكار الاخضر" التقديرية الدولية لأربعة من أصحاب أفكار الإبتكار الأخضر، وأربعة من أصحاب الشركات الناشئة التي طورت ابتكارات خضراء مع البرنامج، ومع كل جائزة هناك منحة قدرها 7500 يورو لكل من الثمان رواد.واشار المهندس شريف الديواني إلى أن "جمعية رجال أعمال الاسكندريه"، تنظر الي دورها كشريك يستهدف بناء شراكات مع الأطراف الداعمة والمعنية بالتحول نحو الإقتصاد الأخضر، مثل أصحاب الاعمال، وصانعو السياسات، والحاضنات، والمدربين وشركات التكنولوجيا، والقيادات الفكرية والعلماء لضمان التوصل إلى رؤية شاملة للمشهد الأخضر في مصر ومستقبله للتوافق مع الأهداف التي وضعتها الحكومة للزيادة التدريجية لتحضير الإستثمارات العامة والخاصة، حيث وضعت الحكومة هدف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة من 15% في العام المالي الحالي إلى 30%؜ في العام المالي القادم 20212022.وأكد ان الجمعية ترغب تحت رعاية وزارتي التخطيط والبيئة، بوثيق العمل مع الشركات المصرية الكبيرة والمتوسطة والتي تتميز تحديدا برغبة جادة في التحول إلى الإقتصاد الأخضر، وذلك لصياغة رؤية حول تخضير الاستثمار الاخضر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية لانتهاز فرص حقيقية في السوق المصري.