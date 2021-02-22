تحقيقات موسعة في هتك عرض طفلة بالجيزة

أجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهتك عرض ابنة عمه، حيث قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما تعرضت له وتحديد إصاباتها.بداية الواقعة بلاغا تلقته الأجهزة بالجيزة، من عائلة الطفلة المجني عليها، أفاد بتضررهم من نجل عم والدها بقيامه بهتك عرضها والتعدى عليها جنسيا.وعلى الفور شكلت الأجهزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.وكشفت التحريات الأولية، أن والدة الطفلة تركت المنزل بعد خلافات مع زوجها، وأن الزوج اعتاد على ترك أطفاله في الشقة والخروج للجلوس على المقهى، معطيا نسخة من مفتاح الشقة لنجل عمه للاطمئنان على أطفاله.كما شرحت التحريات أن المتهم قام بالدلوف للشقة كعادته واستدرج الطفلة دخل غرفة وقام بالتعدي عليها جنسيا، وعقب ذلك أخبرت الطفلة والدها بقيام نجل عمه بملامسة جسدها وإصابتها في مناطق عفتها.تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.