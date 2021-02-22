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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تبحث تطوير قرى الريف المصري مع الجمعيات الأهلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:57 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بممثلي ٢٣ جمعية أهلية الذين شاركوا في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للتنسيق وبحث المشاركة في البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على دور الجمعيات المشاركة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم إنجازه في تلك المرحلة سواء من توفير سكن كريم أو القوافل الطبية والبيطرية أو تطوير الحضانات، مشيرة إلي أن تلك الإنجازات أحدثت واقعًا إيجابيًا في ١٤٣ قرية.

وأضافت نيفين القباج أن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري يشهد مشاركة أكثر من ١٠ وزارات، مشددة على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر اتساعًا وشمولًا للقري، حيث تم وضع رؤية وطنية بمنظور متكامل لتطوير القرى بما يشمل خدمات الغاز والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية والتمكين الاقتصادي،حيث هناك اهتمام بتنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني شريك أساسي مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم العمل على تنمية الأسرة المصرية بداية من الطفولة المبكرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة والتوعية بقضايا المجتمع، مشيرة إلي أنه سيكون هناك اهتمام بالحضانات والتي يلتحق بها مليون طفل، والمستهدف ٨ ملايين طفل من إجمالي ١٢ مليون طفل، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم في الريف، والأطفال المتسربين من التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

وطالبت القباج الجمعيات الأهلية بالاهتمام بالتعليم المجتمعي، حيث تم تدعيم ٣٤ ألف طالب في التعليم المجتمعي، مبدية في الوقت ذاته تقديرها للمرأة الريفية وآثارها الايجابية على أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها أكثر من برنامج ستعمل عليه منها برنامج وعي برسائله وبرنامج مودة و٢ كفاية وغيرها من البرامج التي تعمل من خلالها، كما ستوجه الوزارة ٢٠ ألف رائدة ريفية لتنفيذ برامج الوزارة في المجتمعات المحلية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعيات الأهلية، الذين أثنوا على دور وزارة التضامن الاجتماعي وحرصها الدائم علي مشاركة المجتمع المدني في المبادرات الرئاسية.

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