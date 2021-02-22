الفرا: 9.5 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في محطات معالجة تدوير المخلفات

أوضح الدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مستشار وزيرة البيئة لاقتصاديات المشروعات، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على آليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين وآليات تمويل وحوافز الإستثمار مباشرة.وقال إن المنظومة تقوم على الجمع والنقل لمراكز الخدمة، ثم إلى المحطات الوسيطة، ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن.وأشار إلى أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور فى رفع معدلات التدوير من 20% إلى 31%، كما تم رفع الكفاءة من 53% إلى 80%، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% كما يوجد خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5 سنوات.وتابع مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بأنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية ) إلى حوالى 9.5 مليار جنيه، وأن يصل إجمالى الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار المباشر فى منظومة الجمع والنقل بلغ حوالى 13.883 مليار جنيه.جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية) بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور على أبو سنه مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.