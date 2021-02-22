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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعمير شمال سيناء: تنفيذ 3 مشروعات جديدة بالعريش

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:56 ص
المهندس ناجي إبراهيم
المهندس ناجي إبراهيم
مصطفى دياب
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أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات جديدة بمدينة العريش، واستكمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة العريش.

وأشار، في بيان صحفي، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تم افتتاحها خلال الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973م، وجاري استكمال المشروع بأكمله، والذي يتكون من 3 مراحل بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، ويهدف إلى إظهار اللمسات الجمالية والوجه الحضاري لمدينة العريش طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن المشروعات الجديدة عبارة عن رفع كفاءة شارع الفاتح، ومشروع آخر لإنشاء ورصف طريق مؤدي إلى ميناء العريش الدولي لتخفيف الكثافة المرورية لسيارات النقل الثقيل، إلى جانب مشروع لرفع كفاءة شارع علي بن أبي طالب بوسط مدينة العريش العاصمة.

ولفت إلى أنه تم إقامة 472 وحدة إسكان اجتماعي بمراكز المحافظة، تكلفت نحو 80 مليون جنيه، وتم إعادة تأهيل عمارات المساعيد بتكلفة 476 مليون جنيه، وإقامة منازل بدوية تكلفت 103 ملايين جنيه.

كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة قرية الروضة بإقامة عدة مشروعات في قطاعات المرافق والإسكان والخدمات بتكلفة بلغت 127 مليون جنيه، إلى جانب رفع كفاءة قرية الجوفة بوسط سيناء باجمالي 100 منزل متكاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات متنوعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة في قطاعات الكهرباء والطرق والتنمية المتكاملة.

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