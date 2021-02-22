سنغافورة تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 60 ألف

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفًا و879 حالة.وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية- أن الإصابات الجديدة تضمنت 9 حالات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها، وحالة من المجتمع المحلي.ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 حالة.. بينما تعافى 59 ألفًا و641 حالة.